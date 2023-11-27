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  1. У світі

Сенат США може проголосувати за допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня — ЗМІ

09:15, 27 листопада 2023
У Сенаті тиснуть на законодавців, щоб вони прийшли до згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.
Сенат США може проголосувати за допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня — ЗМІ
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4 грудня лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування на запит президента країни Джо Байдена про допомогу для України та Ізраїлю. Про це стверджує видання Politico.

Як повідомляє джерело, через оголошення Шумера на сенаторів тепер буде тиск, щоб вони дійшли згоди щодо безпеки кордону в рамках законопроекту, до якого також входить допомога Україні та Ізраїлю.

Лідер більшості в Сенаті назвав питання кордону найбільшою перешкодою для надання коштів для Ізраїлю, а також для захисту України від росії. Він закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

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