В Одесі через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні, відео

Спеціалісти вже приступили до аварійних робіт на котельні.

В Одесі внаслідок ураганного вітру на одній із котелень великої потужності сталася аварія — впала труба заввишки понад 100 метрів. Про це повідомила Одеська міськрада та оприлюднила відео з місця інциденту.

Зазначається, що наразі вже зібрано штаб на місці та всі фахівці.

«Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати», — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Також у міськраді додали, що всі районні великі котельні, які вчора були відключені через перепади напруги електроенергії, працюють та почали подавати тепло в домівки. Окрім котельної на вул. Паустовького, де вночі впала труба.

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