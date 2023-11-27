В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной, видео

Специалисты уже приступили к аварийным работам на котельной.

В Одессе в результате ураганного ветра на одной из котельных большой мощности произошла авария — упала труба высотой более 100 метров. Об этом сообщил Одесский горсовет и обнародовал видео с места инцидента.

Отмечается, что уже собран штаб на месте и все специалисты.

«Пока оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно скорее заработала», — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Также в горсовете добавили, что все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, работают и начали подавать тепло в дома. Кроме котельной на ул. Паустовского, где ночью упала труба.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

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