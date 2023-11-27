Сенат США может проголосовать за помощь Украине и Израилю 4 декабря — СМИ

В Сенате оказывают давление на законодателей, чтобы они пришли к согласию по политике о безопасности границы, поскольку она сочетается с помощью для Украины и Израиля.

4 декабря лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента страны Джо Байдена о помощи для Украины и Израилю. Об этом утверждает издание Politico.

Как сообщает источник, из-за объявления Шумера на сенаторов теперь будет давление, чтобы они пришли к согласию о безопасности границы в рамках законопроекта, в который также входит помощь Украине и Израилю.

Лидер большинства в Сенате назвал вопрос границы «самым большим препятствием» для предоставления средств для Израиля, а также для защиты Украины от россии. Он призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение.

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