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  1. В Украине

Непогода свирепствует в Украине: тысячи населенных пунктов без света, закрыты дороги

10:27, 27 ноября 2023
В целом на территории Украины обесточены населенные пункты в 16 областях.
Непогода свирепствует в Украине: тысячи населенных пунктов без света, закрыты дороги
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Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате непогоды по состоянию на утро 27 ноября на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты.

Также он раскрыл, где ситуация сейчас самая сложная.

Одесская область

Самая сложная ситуация на севере и юге региона: снежные переметы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Отбуксовано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 1624 человек, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Николаевская область

Перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.

Черкасская область

Вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Кировоградская область

Вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

По его словам, всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

Добавим, в Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной.

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