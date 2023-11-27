Траса Одеса-Київ пішла під сніг: відео

Трасу Одеса-Київ замело до півтораметрових кучугур.

Джерело фото: ДСНС

Від учора на трасі Одеса-Київ через сильний снігопад стався справжній армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На сьогодні, найскладнішою є ситуація на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Нагадаємо, Укрзалізниця додала місця на поїзди з заметеної Одеси.

Як виглядає траса Одеса-Київ зараз, публікують у Telegram-каналах.

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