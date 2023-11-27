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Кабмін опублікував постанову про можливість збільшення зарплат працівникам деяких місцевих держадміністрацій

Місцеві державні адміністрації на територіях відновлення можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці.

НАЗК перейменувало Реєстр корупціонерів на Реєстр порушників на своєму сайті

Тепер корупціонерів називають порушниками, - НАЗК оновило головну сторінку сайту.

Екс-голова Вищої ради правосуддя хоче зайняти посаду проректора Національної школи суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів просить надати обґрунтування необхідності призначення Андрія Овсієнка на посаду

Застосування електронних браслетів для осіб, що вчинили домашнє насильство: Верховна Рада схвалила зміни до кодексів за основу

Пропонуються зміни до КК, КПК і ЦПК у частині застосування електронних засобів контролю, які відстежують виконання кривдником вимог обмежувальних приписів та обмежувальних заходів, а також заборони наближатися до потерпілої особи.

Верховний Суд висловився щодо вимоги про висотність у процесі будівництва

Будівництво об’єкта з відхиленням від затвердженого та погодженого проєкту у частині висотності, пожежних та інсоляційних вимог не допускається – позиція ВС.

  1. В Україні

Траса Одеса-Київ пішла під сніг: відео

11:05, 27 листопада 2023
Трасу Одеса-Київ замело до півтораметрових кучугур.
Траса Одеса-Київ пішла під сніг: відео
Джерело фото: ДСНС
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Від учора на трасі Одеса-Київ через сильний снігопад стався справжній армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На сьогодні, найскладнішою є ситуація на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації  наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Нагадаємо, Укрзалізниця додала місця на поїзди з заметеної Одеси.

Як виглядає траса Одеса-Київ зараз, публікують у Telegram-каналах.

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