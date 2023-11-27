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  1. Суд інфо

Обрали голову Волочиського районного суду Хмельницької області

20:03, 27 листопада 2023
Суд очолила Олена Бабій.
Обрали голову Волочиського районного суду Хмельницької області
Фото: Волочиський райсуд Хмельницької області
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У Волочиському районному суді Хмельницької області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування на посаду голови суду обрали Олену Бабій строком на три роки.

Раніше ми писали, що було обрано голову Господарського суду Сумської області.

Крім того, обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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