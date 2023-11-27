Избрали председателя Волочисского районного суда Хмельницкой области

Суд возглавила Елена Бабий.

Фото: Волочисский райсуд Хмельницкой области

В Волочисском районном суде Хмельницкой области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования на должность главы суда избрали Елену Бабий сроком на три года.

Напомним, ранее сообщалось, что был избран председатель Хозяйственного суда Сумской области.

Кроме того, избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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