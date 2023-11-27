В Бельгии в 27 школах ищут взрывчатку

В Бельгии поступило сообщение о заминировании 27 школ, дети остались дома.

Источник фото: aa.com.tr

Ряд школ в Брюсселе и Валлонском Брабанте останутся закрытыми в понедельник, 27 ноября, из-за полученной в воскресенье вечером информации об угрозе взрыва. Об этом подтвердили органы власти в понедельник, пишет RTBF.

Заместитель генерального директора по коммуникациям в Wallonie-Bruxelles Enseignement Сесиль Маркетт отметила, что полиция проверяет все 27 школ, после чего будет проведена оценка ситуации. Согласно представителю WBE, это действие было предпринято "в строгом соответствии с принципом мер предосторожности". Г-жа Маркетт подчеркнула, что важно воздерживаться от паники в такие моменты.

"Многие учреждения пострадали от подобных предупреждений в течение последних недель. Ожидается, что школы останутся закрытыми весь понедельник, но есть большая вероятность, что они снова откроются во вторник", - добавили в организации.

Веб-сайт сети учебных заведений будет регулярно обновляться в понедельник для предоставления актуальной информации.

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