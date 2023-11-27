Илон Маск летит в Израиль после обвинений в антисемитизме

Илон Маск проведет встречу с президентом и премьер-министром Израиля.

Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, обвиняемый в антисемитизме, летит в Израиль, где планирует встретиться с президентом сраны Ицхаком Герцогом, передает Reuters.

В офисе израильского лидера заявили, что во время встречи президент Израиля подчеркнет необходимость принять меры по борьбе с ростом антисемитизма в Интернете.

Также Илон Маск проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, ранее миллиардер попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Х (бывший Twitter) и перестали размещать рекламу на платфоре.

Добавим, компания Пэрис Хилтон прекратила сотрудничество с соцсетью Илона Маска.

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