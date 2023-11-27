Ілон Маск летить до Ізраїлю після звинувачень в антисемітизмі

Ілон Маск проведе зустріч із президентом та прем'єр-міністром Ізраїлю.

Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск, який обвинувачується в антисемітизмі, летить до Ізраїлю, де планує зустрітися з президентом країни Іцхаком Герцогом, передає Reuters.

В офісі ізраїльського лідера заявили, що під час зустрічі президент Ізраїлю наголосить на необхідності вжити заходів щодо боротьби зі зростанням антисемітизму в Інтернеті.

Також Ілон Маск проведе зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше мільярдер потрапив у антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші, зупинили свою діяльність у соціальній мережі Х (колишній Twitter) та перестали розміщувати рекламу на платфорі.

Додамо, компанія Періс Хілтон припинила співпрацю із соцмережею Ілона Маска.

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