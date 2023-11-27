Розкрадання понад 4,3 млн на ремонті ліфтів у Києві: у справі оголошено нові підозри

Поставка ліфтів та комплектуючих здійснювалася по ціні, значно вище ринкової.

Фото: Київська міська прокуратура

У справі про розкрадання коштів на ремонті ліфтів у Києві оголосили нові підозри. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. .

Так, директору КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», його заступнику, постачальнику ліфтів та двом підрядникам повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначається, що вони організували злочинну схему, спрямовану на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках столиці.

Діючи в інтересах суб’єктів господарювання, посадовці КП укладали з ними договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках.



Підрядники, будучи між собою у змові, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх комунальному підприємству по ціні, значно вище ринкової.



В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тис. грн. за одну одиницю.



Встановлені на цей час збитки складають понад 4, 3 млн гривень.



Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцем роботи та мешкання осіб, причетних до протиправної схеми.



У прокуратурі нагадують, що раніше у вказаному провадженні повідомили про підозру директору КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», його заступнику та керівникам двох підрядних організацій за ч. 5 ст. 191 КК України.



Досудове розслідування триває.

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