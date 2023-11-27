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  1. В Україні

Розкрадання понад 4,3 млн на ремонті ліфтів у Києві: у справі оголошено нові підозри

11:24, 27 листопада 2023
Поставка ліфтів та комплектуючих здійснювалася по ціні, значно вище ринкової.
Розкрадання понад 4,3 млн на ремонті ліфтів у Києві: у справі оголошено нові підозри
Фото: Київська міська прокуратура
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У справі про розкрадання коштів на ремонті ліфтів у Києві оголосили нові підозри. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. .

Так, директору КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», його заступнику, постачальнику ліфтів та двом підрядникам повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України). 

Зазначається, що вони організували злочинну схему, спрямовану на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках столиці. 

Діючи в інтересах суб’єктів господарювання, посадовці КП укладали з ними договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках. 
 
Підрядники, будучи між собою у змові, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх комунальному підприємству по ціні, значно вище ринкової.
 
В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тис. грн. за одну одиницю.
 
Встановлені на цей час збитки складають понад 4, 3 млн гривень.
 
Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцем роботи та мешкання осіб, причетних до протиправної схеми.
 
У прокуратурі нагадують, що раніше у вказаному провадженні повідомили про підозру директору КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», його заступнику та керівникам двох підрядних організацій за ч. 5 ст. 191 КК України.
 
Досудове розслідування триває.

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