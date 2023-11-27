Хищение более 4,3 млн на ремонте лифтов в Киеве: по делу объявлены новые подозрения

Поставка лифтов и комплектующих осуществлялась по цене, значительно выше рыночной.

По делу о хищении средств на ремонте лифтов в Киеве объявили новые подозрения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, директору КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция», его заместителю, поставщику лифтов и двум подрядчикам сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, организованной группой (ч. 5 ст.191 УК Украины).

Отмечается, что они организовали преступную схему, направленную на растрату бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах столицы.

Действуя в интересах хозяйствующих субъектов, должностные лица КП заключали с ними договоры подряда на проведение работ по реконструкции лифтов в жилых домах.



Подрядчики, будучи между собой в сговоре, через подконтрольные фирмы осуществляли закупку лифтов и комплектующих, после чего поставляли их коммунальному предприятию по цене значительно выше рыночной.



В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составило более 400 тыс. грн за одну единицу.



Установленные на это время убытки составляют более 4,3 млн гривен.



Правоохранители провели более 20 обысков по месту работы и проживания лиц, причастных к противоправной схеме.



В прокуратуре напоминают, что ранее в указанном производстве сообщили о подозрении директору КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция», его заместителю и руководителям двух подрядных организаций по ч. 5 ст. 191 УК Украины.



Досудебное расследование продолжается.

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