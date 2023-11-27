На Черниговщине задержали агента фсб под псевдонимом Шут

СБУ задержала агента фсб, который шпионил за Силами обороны на Черниговщине.

На Черниговщине разоблачили агента российской спецслужбы фсб, который в течение более года шпионил за деятельностью ВСУ в области, - сообщили в СБУ.

"Расконсервированный" агент был завербован российской спецслужбой в марте 2022 года во время временной оккупации части региона, получив оперативный псевдоним "Шут" и задание по сбору разведданных об украинских военных объектах.

Согласно собранной следствием информации, агент имел задание определить места расположения штабов Вооруженных Сил, места склада военной техники, и локации фортификационных сооружений.

Развединформация использовалась врагом для подготовки возможных артиллерийских ударов и диверсионных акций по приграничным территориям Украины.

Во время выполнения очередного задания в районе возможного расположения объектов Вооруженных Сил агент был задержан сотрудниками СБУ. Это 20-летний житель Новгород-Северской общины, которому выдвинуто обвинение в государственной измене.

Следствие установило, что после ухода оккупантов он остался на территории области, находясь в режиме ожидания. Сейчас злоумышленнику сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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