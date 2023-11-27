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Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: ГБР завершило расследование

10:08, 27 ноября 2023
ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погиб Денис Монастырский.
Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: ГБР завершило расследование
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В понедельник, 27 ноября, ГБР сообщило, что завершило расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах. Об этом говорится на официальном сайте Бюро.

Отмечается, что материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд.

«В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

О подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Напомним, в вертолете ГСЧС летели 10 человек, в том числе министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сообщено о подозрении должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел.

Также мы писали, что версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась.

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