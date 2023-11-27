Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про можливість збільшення зарплат працівникам деяких місцевих держадміністрацій

Місцеві державні адміністрації на територіях відновлення можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці.

НАЗК перейменувало Реєстр корупціонерів на Реєстр порушників на своєму сайті

Тепер корупціонерів називають порушниками, - НАЗК оновило головну сторінку сайту.

Екс-голова Вищої ради правосуддя хоче зайняти посаду проректора Національної школи суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів просить надати обґрунтування необхідності призначення Андрія Овсієнка на посаду

Застосування електронних браслетів для осіб, що вчинили домашнє насильство: Верховна Рада схвалила зміни до кодексів за основу

Пропонуються зміни до КК, КПК і ЦПК у частині застосування електронних засобів контролю, які відстежують виконання кривдником вимог обмежувальних приписів та обмежувальних заходів, а також заборони наближатися до потерпілої особи.

Верховний Суд висловився щодо вимоги про висотність у процесі будівництва

Будівництво об’єкта з відхиленням від затвердженого та погодженого проєкту у частині висотності, пожежних та інсоляційних вимог не допускається – позиція ВС.

  1. В Україні

Загибель керівництва МВС в авіатрощі в Броварах: ДБР завершило розслідування

10:08, 27 листопада 2023
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинув Денис Монастирський.
Загибель керівництва МВС в авіатрощі в Броварах: ДБР завершило розслідування
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 27 листопада, ДБР повідомило, що завершило розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

Зазначається, що матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.

«У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області», - сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, у гелікоптері ДСНС летіли 10 людей, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», повідомлено про підозру посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Також ми писали, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду