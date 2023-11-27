Загибель керівництва МВС в авіатрощі в Броварах: ДБР завершило розслідування

ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинув Денис Монастирський.

У понеділок, 27 листопада, ДБР повідомило, що завершило розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

Зазначається, що матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.

«У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області», - сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, у гелікоптері ДСНС летіли 10 людей, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», повідомлено про підозру посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Також ми писали, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась.

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