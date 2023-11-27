У КМДА повідомили, що прапор планують замінити на новий.

У понеділок, 27 листопада, у Києві сильний вітер пошкодив прапор України біля Батьківщини-матері. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах і оприлюднили відео.

Згодом у КМДА повідомили, що пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни знімають, аби пізніше підійняти нове.

«Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.

Раніше ми писали, що 27 листопада Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки.

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