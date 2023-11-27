В КГГА сообщили, что флаг планируют заменить на новый.

В понедельник, 27 ноября, в Киеве сильный ветер повредил флаг Украины возле Батькивщины-матери. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и обнародовали видео.

Позже в КГГА сообщили, что поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позже поднять новое.

«Несмотря на то, что флаг был опущен еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище.

Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым», - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый флаг развевается над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности.

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