На Чернігівщині затримали агента фсб під псевдонім Шут

СБУ затримала агента фсб, який шпигував за Силами оборони на Чернігівщині.

На Чернігівщині викрили агента російської спецслужби фсб, який протягом понад року шпигував за діяльністю ЗСУ в області, – повідомили в СБУ.

«Розконсервований» агент був завербований російською спецслужбою у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону, отримавши оперативний псевдонім «Шут» та завдання зі збору розвідданих про українські військові об'єкти.

Згідно зі зібраною слідством інформацією, агент мав завдання визначити місця розташування штабів Збройних Сил, місця складу військової техніки, та локації фортифікаційних споруд.

Розвідінформація використовувалася ворогом для підготовки можливих артилерійських ударів та диверсійних акцій по прикордонним територіям України.

Під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування об'єктів Збройних Сил агент був затриманий співробітниками СБУ. Це 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, якому висунуто обвинувачення у державній зраді.

Слідство встановило, що після відходу окупантів він залишився на території області, перебуваючи у режимі очікування. Наразі зловмиснику повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

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