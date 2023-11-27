У Бельгії в 27 школах шукають вибухівку

У Бельгії надійшло повідомлення про замінування 27 шкіл, діти лишилися вдома.

Джерело фото: aa.com.tr

Низка шкіл у Брюсселі та Валлонському Брабанті залишаться закритими в понеділок, 27 листопада, через отриману у неділю ввечері інформацію про загрозу вибуху. Про це підтвердили органи влади у понеділок, пише RTBF.

Заступник генерального директора з комунікацій у Wallonie-Bruxelles Enseignement Сесіль Маркетт зазначила, що поліція перевіряє всі, 27, шкіл, після чого буде проведено оцінку ситуації. Відповідно до представника WBE, ця дія була вжита «у суворій відповідності до принципу запобіжних заходів». Пані Маркетт підкреслила, що важливо утримуватися від паніки в такі моменти.

«Багато установ постраждали від подібних попереджень протягом останніх тижнів. Очікується, що школи залишаться закритими увесь понеділок, але є велика ймовірність, що вони знову відкриються у вівторок», – додали в організації.

Веб-сайт мережі навчальних закладів буде регулярно оновлюватися у понеділок для надання актуальної інформації.

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