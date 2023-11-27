Трасса Одесса-Киев ушла под снег: видео

Со вчерашнего дня на трассе Одесса-Киев из-за сильного снегопада произошел настоящий армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.
На сегодня, самой сложной является ситуация на севере и юге Одесской области: снежные заносы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.
Напомним, Укрзализныця добавила места на поезда из занесенной Одессы.
Как выглядит трасса Одесса-Киев сейчас, публикуют в Telegram-каналах.
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