Трасса Одесса-Киев ушла под снег: видео

Трассу Одесса-Киев замело до полутораметровых сугробов.

Источник фото: ГСЧС

Со вчерашнего дня на трассе Одесса-Киев из-за сильного снегопада произошел настоящий армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

На сегодня, самой сложной является ситуация на севере и юге Одесской области: снежные заносы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Напомним, Укрзализныця добавила места на поезда из занесенной Одессы.

Как выглядит трасса Одесса-Киев сейчас, публикуют в Telegram-каналах.

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