Непогода в Украине: некоторые поезда задерживаются на 3-4 часа

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в связи с свирепствующей в стране непогодой сообщило ситуацию с движением пассажирского железнодорожного транспорта. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Поезда в сторону Одессы следуют по графику.

«Ситуация мониторится, при дефиците места будут добавляться.

Сокращают опоздание 6 поездов, вышедших вчера с задержкой из Одессы во второй половине дня: наибольшая задержка (+4,5ч) поезд 247/248 Киев-Одесса, поезда 53/54 Одесса-Днепр-Кривой Рог, 7/8 Одесса-Харьков, 105/106 Одесса-Львов и 11/12 следуют с задержкой в 3-4 часа, уже вышли за пределы основного влияния стихии и сокращают задержки», - говорится в ведомстве.

В министерстве также сообщили ситуацию с пригородным сообщением по Одесскому региону: 5 поездов были задержаны на перегонах, но все пришли к финальным точкам прибытия.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

В Одесской области в результате непогоды произошло 37 ДТП.

Кроме того, в Одессе все школы переводят на дистанционку из-за сильных снегопадов.

Добавим, в Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной.

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