США, Британия и ряд стран подписали соглашение о защите искусственного интеллекта от мошенничества

Страны согласились, что компании, разрабатывающие и использующие ИИ, должны разрабатывать и внедрять его таким образом, чтобы обезопасить клиентов и широкую общественность от злоупотреблений.

США, Великобритания и еще несколько других стран представили первое международное соглашение по защите искусственного интеллекта от мошенников. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение состоит из 20 страниц, его согласовали 18 стран. В соглашении говорится, что предприятия, занимающиеся разработкой и использованием ИИ, должны разрабатывать и внедрять его с целью защиты клиентов и широкой общественности от возможных злоупотреблений.

Это соглашение не имеет обязательной силы и содержит преимущественно общие рекомендации, такие как мониторинг систем ИИ по злоупотреблениям, защита данных от подделки и проверка поставщиков программного обеспечения.

Однако директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли отметила, что важно, что так многие страны поддержали идею о том, что системы ИИ должны ставить безопасность на первое место.

Также в документе рассматриваются вопросы, как уберечь технологию ИИ от кражи хакерами, и содержатся рекомендации, например, выпускать модели только после соответствующего тестирования безопасности.

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