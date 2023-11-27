Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею не працюватиме: коли та чому

Польська сторона проводитиме ремонтні роботи.

У вівторок, 28 листопада, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» тимчасово зупинить роботу, через відключення електроенергії під час проведення ремонтних робіт польською стороною. Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

«За інформацією, отриманої від Люблінського відділу обслуговування прикордонних пунктів Республіка Польща, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною, 28.11.2023 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув» буде тимчасове відключення світла», - йдеться в повідомленні.

Електроенергії не буде у такі години:

з 10 години упродовж трьох наступних годин;

1 година перерви;

з 14 години упродовж трьох годин.

Ремонтні роботи будуть тривати приблизно до 17:00 28 листопада.

Раніше ми писали, що Польща планує цілодобово блокувати один із пунктів пропуску.

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