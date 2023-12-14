Судили агента кремля, який стежив за ЗСУ на Миколаївщині через прихований відеореєстратор

Завдяки СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який стежив за технікою ЗСУ та здавав ворогу позиції.

За рішенням суду, російському агенту, який працював на Миколаївщині та слідкував за військовою технікою Збройних сил України, призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, – повідомила Служба безпеки України.

До військового генерального штабу російських Збройних сил (відомого як «гру») належав зловмисник, який вчиняв шпигунську діяльність на території Миколаївщини. Він «зливав» дані для ворожих сил щодо орієнтовної кількості та розташування особового складу та військової техніки ЗСУ.

Для секретного слідкування за українськими військовими використовував відеореєстратор, який таємно розмістив у салоні свого автомобіля. Одним із його головних завдань було визначення місць дислокації та переміщення військової техніки на прифронтових ділянках.

Отриману розвідувальну інформацію агент передавав через месенджер своєму «куратору» - представнику російської спецслужби. Ці дані були необхідні окупантам для підготовки низки повітряних нападів на військові об’єкти українських захисників.

Служба безпеки України затримала агента у вересні 2022 року в Миколаєві, що дозволило зупинити нову хвилю ракетних та дронових атак агресора по Миколаївщині. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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