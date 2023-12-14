Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Представник громадських активістів зареєстрував 14 грудня на сайті Президента Володимира Зеленського петицію, якою, зокрема, вимагає надати прокурорам замість суддів право продовжувати строки розслідування.

Так, Президента закликають подати законопроект, який, як йдеться у петиції, «скасує пункт 10 частини 1 статті 284 КПК, що надає безумовну підставу для закриття справи в разі збігу строку слідства після підозри.

А також повернути порядок продовження строків слідства, який діяв до «правок Лозового», шляхом передбачення можливості продовження строку розслідування в межах визначених законом прокурором замість судді (зміни до статей 294, 295 КПК та скасування статті 295-1).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 10060 щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який передбачає відокремлення САП від Офісу Генерального прокурора. Також цим законом скасовані правки Лозового та запроваджено новий порядок обчислення строків досудового розслідування.

Так, ч. 1 статті 219 КПК передбачатиме, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру.

Викреслив новий закон і частину 2 ст. 219 КПК, яка передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку ст. 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Автор: Наталя Мамченко

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