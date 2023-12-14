Активисты призвали Президента вернуть прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей

Активисты требуют от Президента отменить как основание для закрытия уголовного дела истечение сроков следствия после подозрения, а также предоставить полномочия прокурорам продлевать срок расследования.

Представитель общественных активистов зарегистрировал 14 декабря на сайте Президента Владимира Зеленского петицию, которой, в частности, требует предоставить прокурорам вместо судей право продлевать сроки расследования.

Так, Президента призывают подать законопроект, который, как говорится в петиции, «отменит пункт 10 части 1 статьи 284 УПК, что дает безусловное основание для закрытия дела в случае истечения срока следствия после подозрения.

А также вернуть порядок продления сроков следствия, действовавший до «правок Лозового», путем предусмотрения возможности продления срока расследования в пределах определенных законом прокурором вместо судьи (изменения в статьи 294, 295 УПК и отмену статьи 295-1).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект 10060 об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), предусматривающий отделение САП от Офиса Генерального прокурора. Также этим законом отменены правки Лозового и введен новый порядок исчисления сроков досудебного расследования.

Так, ч. 1 статьи 219 УПК будет предусматривать, что срок досудебного расследования исчисляется с момента сообщения лицу о подозрении.

Вычеркнул новый закон и часть 2 ст. 219 УПК, которая предусматривает, что срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке ст. 615 УПК, до дня сообщения лицу о подозрении составляет 12 месяцев – в уголовном производстве по поводу нетяжкого преступления и 18 месяцев – по уголовному производству по поводу тяжкого или особо тяжкого преступления.

Автор: Наталья Мамченко

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