Как зарегистрировать «Личный кабинет нотариуса» на портале Ощадбанка – инструкция

Воспользоваться услугой могут государственные или частные нотариусы.

Источник фото: facebook.com/NotaryChamberOfUkraine

Нотариальная палата Украины обнародовала инструкцию как нотариусу зарегистрировать «Личный кабинет нотариуса» на портале Ощадбанка.

Инструкцию подготовила Комиссия НПУ по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности.

Как мы писали, Ощадбанк внедрил «Личный кабинет нотариуса». Как пояснили в Нотариальной палате Украины, это новый функционал, который должен упростить процедуру подачи и получения ответа на запросы нотариусов.

Воспользоваться услугой могут государственные или частные нотариусы, которые авторизовались на веб-портале по КЭП.

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