Как зарегистрировать «Личный кабинет нотариуса» на портале Ощадбанка – инструкция

Нотариальная палата Украины обнародовала инструкцию как нотариусу зарегистрировать «Личный кабинет нотариуса» на портале Ощадбанка.
Инструкцию подготовила Комиссия НПУ по вопросам информатизации, цифровой трансформации и предотвращения киберпреступности.
Как мы писали, Ощадбанк внедрил «Личный кабинет нотариуса». Как пояснили в Нотариальной палате Украины, это новый функционал, который должен упростить процедуру подачи и получения ответа на запросы нотариусов.
Воспользоваться услугой могут государственные или частные нотариусы, которые авторизовались на веб-портале по КЭП.
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