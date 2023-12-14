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Чи потрібна участь прокурорів у судових засіданнях по справах щодо покарання водіїв за п’яне керування, - ЄСПЛ виніс нове рішення

Європейський суд з прав людини вказав, що відсутність прокурора під час апеляційного перегляду судом постанови про притягнення водія до відповідальності за ч. 1 ст. 130 Кодексу про адмінправопорушення, за умови дотримання критеріїв безсторонності суду, не порушує Конвенцію.

Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

  1. В Україні

Як зареєструвати «Особистий кабінет нотаріуса» на порталі Ощадбанку – інструкція

22:00, 14 грудня 2023
Скористатися послугою можуть державні чи приватні нотаріуси.
Як зареєструвати «Особистий кабінет нотаріуса» на порталі Ощадбанку – інструкція
Джерело фото: facebook.com/NotaryChamberOfUkraine
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Нотаріальна палата України оприлюднила інструкцію як нотаріусу зареєструвати «Особистий кабінет нотаріуса» на порталі Ощадбанку.

Інструкцію підготувала Комісіє НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності.

Як ми писали, Ощадбанк впровадив «Особистий кабінет нотаріуса». Як пояснили у Нотаріальній палаті України, це новий функціонал, який має спростити процедуру подання та отримання відповіді на запити нотаріусів.

Скористатися послугою можуть державні чи приватні нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за КЕП.

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