Як зареєструвати «Особистий кабінет нотаріуса» на порталі Ощадбанку – інструкція

Скористатися послугою можуть державні чи приватні нотаріуси.

Джерело фото: facebook.com/NotaryChamberOfUkraine

Нотаріальна палата України оприлюднила інструкцію як нотаріусу зареєструвати «Особистий кабінет нотаріуса» на порталі Ощадбанку.

Інструкцію підготувала Комісіє НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності.

Як ми писали, Ощадбанк впровадив «Особистий кабінет нотаріуса». Як пояснили у Нотаріальній палаті України, це новий функціонал, який має спростити процедуру подання та отримання відповіді на запити нотаріусів.

Скористатися послугою можуть державні чи приватні нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за КЕП.

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