Судили агента кремля, который следил за ВСУ на Николаевщине через скрытый видеорегистратор

Благодаря СБУ 15 лет тюрьмы получил российский агент, который следил за техникой ВСУ и сдавал врагу позиции.

По решению суда, российскому агенту, который работал на Николаевщине и следил за военной техникой Вооруженных сил Украины, назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, - сообщила Служба безопасности Украины.

К военному генеральному штабу российских Вооруженных сил (известного как "игру") принадлежал злоумышленник, который совершал шпионскую деятельность на территории Николаевщины. Он "сливал" данные для вражеских сил по ориентировочному количеству и расположению личного состава и военной техники ВСУ.

Для секретного слежения за украинскими военными использовал видеорегистратор, который тайно разместил в салоне своего автомобиля. Одной из его главных задач было определение мест дислокации и перемещения военной техники на прифронтовых участках.

Полученную разведывательную информацию агент передавал через мессенджер своему "куратору" - представителю российской спецслужбы. Эти данные были необходимы оккупантам для подготовки ряда воздушных нападений на военные объекты украинских защитников.

Служба безопасности Украины задержала агента в сентябре 2022 года в Николаеве, что позволило остановить новую волну ракетных и дроновых атак агрессора по Николаевской области. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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