На Одещині за добу в ДТП загинули двоє пенсіонерів-пішоходів, фото

На трасі Одеса-Рені люди порушили правила і опинилися під колесами авто.

Фото: поліція

На Одещині на трасі Одеса-Рені сталися дві смертельні аварії за добу, внаслідок чого двоє пішоходів загинули. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Поблизу села Спаське фура наїхала на літнього чоловіка, коли той перебував на проїзній частині.

А між селами Новосільське та Нова Некрасівка на іншого пенсіонера, який переходив дорогу в невстановленому місці, збив легковик.

Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння: на час аварій вони були тверезими.

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