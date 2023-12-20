В Одесской области за сутки в ДТП погибли двое пенсионеров-пешеходов, фото

На трассе Одесса-Рени люди нарушили правила и оказались под колесами авто.

Фото: полиция

В Одесской области на трассе Одесса-Рени произошли две смертельные аварии за сутки, в результате чего двое пешеходов погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вблизи села Спасская фура наехала на пожилого мужчину, когда он находился на проезжей части.

А между селами Новосельское и Новая Некрасовка на другого пенсионера, который переходил дорогу в неустановленном месте, сбил легковушку.

Оба водителя проверили на состояние опьянения: на время аварий они были трезвыми.

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