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Во время строительства тоннеля были допущены ошибки: в КГГА отчитались о состоянии перегона между «Демеевской» и «Лыбидской»

17:53, 20 декабря 2023
В настоящее время транспортной ситуации на станциях синей ветки метрополитена нет.
Во время строительства тоннеля были допущены ошибки: в КГГА отчитались о состоянии перегона между «Демеевской» и «Лыбидской»
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Специалистам удалось предотвратить разрушение перегона между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». Следовательно, нет критической ситуации на синей ветке метрополитена. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает пресс-служба КГГА.

Также нет угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за просадки почвы.

По словам Кандибора, в местах проседания грунта вблизи станции «Демеевская» были пробурены скважины для проведения геологических исследований. В течение двух недель будут готовы результаты. В ближайшее время будут выяснены объемы и виды работ, которые будут выполняться на этом участке. Завершить работу и возобновить движение планируется в течение шести месяцев.

По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки. По крайней мере, уже через три месяца после открытия станций между «Демеевской» и «Лыбидской» произошла течь воды с выносом песка.

«После этого специалисты метрополитена проводили постоянную работу по герметизации и уходу за щелями. В ноябре 2023 г. появились значительные течи с выносом породы через щели, то есть произошел прогресс трещин. Департамент привлек Государственный НИИ строительных конструкций для выяснения причин возникновения ситуации и получил выводы о том, что есть угроза разрушения тоннеля», - отметил Кандибор.

Также он подчеркнул, что нет и угрозы человеческой жизни, ни одна станция не затоплена.

«Станции метрополитена на этом участке не были закрыты ни дня. С 8 по 12 декабря они работали как укрытие, в этот период было приостановлено движение на шести станциях синей ветки метрополитена. С 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями «Теремки»-«Лыбидская», - отметил Кандибор.

Поезда не курсируют только между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская».

Ранее стало известно, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Отметим, что между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график.

Также правоохранители провели осмотр территории станции метро «Демеевская».

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