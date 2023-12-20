В Южной Корее студенты подали в суд после того, как преподаватель закончил экзамен на 90 секунд раньше

Студенты требуют по 14 000 евро на каждого.

В Южной Корее 39 студентов подали в суд из-за того, что их преподаватель закончил вступительный экзамен на 90 секунд раньше запланированного срока, передает BBC.

Студенты требуют по 20 миллионов вон (14 000 евро) на каждого – это стоимость года обучения, чтобы пересдать экзамен. Ошибка повлияла на сдачу экзаменов студентов, уверяет их адвокат.

Вступительный экзамен в южнокорейские университеты, известный как Suneung, — 8-часовой марафон с заданиями по нескольким предметам, состоящим один за другим. Suneung считается одним из самых трудных экзаменов в мире.

Как пишут местные СМИ, инспектор, ответственный за конкретный тестовый центр, неправильно прочитал время.

Преподаватели признали ошибку перед началом следующего экзамена и вернули полторы минуты во время обеденного перерыва. Но студенты могли лишь обозначать оставшиеся на их бумагах пустые колонки и не имели права изменять какие-либо существующие ответы.

Адвокат студентов сообщил, что органы образования даже не извинились.

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