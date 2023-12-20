У Південній Кореї студенти подали до суду після того, як викладач закінчив іспит на 90 секунд раніше

Студенти вимагають по 14 тисяч євро на кожного.

У Південній Кореї 39 студентів подали до суду через те, що їхній викладач закінчив вступний іспит на 90 секунд раніше запланованого терміну, передає BBC.

Студенти вимагають по 20 мільйонів вон (14 тисяч євро) на кожного — це вартість року навчання, щоб перескласти іспит. Помилка вплинула на решту іспитів студентів, запевняє їхній адвокат.

Вступний іспит до південнокорейських університетів, відомий як Suneung, — це 8-годинний марафон із завданнями з кількох предметів, що складаються один за одним. Suneung вважається одним із найважчих іспитів у світі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, що інспектор, відповідальний за конкретний тестовий центр, неправильно прочитав час.

Зазначається, що викладачі визнали помилку перед початком наступного іспиту та повернули півтори хвилини під час обідньої перерви. Але студенти могли лише позначати порожні колонки, що залишилися на їхніх паперах, і не мали права змінювати будь-які наявні відповіді.

Адвокат студентів повідомив, що органи освіти навіть не попросили вибачення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.