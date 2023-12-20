Верховний Суд шукає професіоналів на посади помічників суддів

Обов’язкового треба мати громадянство України, вільно володіти державною мовою і мати професійний стаж у сфері права не менше як 3 роки.

Верховний Суд повідомляє про пошук кандидатів на посади помічників суддів. Основні вимоги до кандидатів такі: громадянство України, вільне володіння державною мовою і професійний стаж у сфері права не менше як три роки.

Зазначається, що шукають цілеспрямованих і амбітних юристів, які прагнуть професійного розвитку та хотіли б зробити свій внесок у забезпечення здійснення правосуддя.

У ВС підкреслили, що важливо мати аналітичні здібності, високий рівень самоорганізації і глибокі знання законодавства, вміти працювати в команді, оперувати великими масивами інформації та бути уважними до деталей.

Резюме та мотиваційний лист треба надсилати на електронну адресу: [email protected].

Найкращих з кандидатів запросять на співбесіду, зазначили у Верховному Суді.

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