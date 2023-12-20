У ДСНС попередили про небезпеку багаторазового використання одноразових газових балонів

Стінки в таких балонах можуть не витримати повторної заправки і вибухнути.

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Подекуди люди перезаправляють одноразові газові балони самостійно. Однак робити це дуже небезпечно, наголошують у Державній службі з надзвичайний ситуацій.

Причина в тому, пояснюють у ДСНС, що стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути. До того ж при перезаряжанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу та подальшого отруєння.

Громадян закликають купувати газові балони лише в ліцензованих точках продажу, перевіряйти сертифікат якості та неухильно дотримувати інструкції виробника.

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