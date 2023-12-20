В ГСЧС предупредили об опасности многоразового использования одноразовых газовых баллонов

Стенки в таких баллонах могут не выдержать повторную заправку и взорваться.

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Кое-где люди перезаправляют одноразовые газовые баллоны самостоятельно. Однако делать это очень опасно, отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Причина в том, объясняют в ГСЧС, что стенки в таких баллонах тонкие, ведь рассчитаны именно на одноразовое использование. Они могут не выдержать повторную заправку и взорваться. К тому же при перезаряжении баллона есть большая вероятность повредить клапан, что приведет к утечке газа и последующему отравлению.

Граждан призывают покупать газовые баллоны только в лицензированных точках продаж, проверять сертификат качества и неукоснительно следовать инструкциям производителя.

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