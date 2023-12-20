Киевлянин переодевался в женщину, надевал маску и развращал малолетних девочек в школах: какое наказание он получил

Злоумышленник в женской одежде заходил в школьный туалет, где поджидал девочек.

Прокуроры отстояли в Верховном Суде справедливое наказание для киевлянина, который развращалдетей во львовских школах. Он приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщает Офис Генпрокурора.

Как стало известно, мужчина проникал во львовские школы переодетым в женскую одежду и с медицинской маской на лице. Он заходил в женский туалет, где поджидал девочек. Когда заходили потерпевшие – представлялся врачом и пытался их «осмотреть».

В настоящее время осужденный отбывает назначенное судом наказание.

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