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  1. В мире

Французская пара продала за €150 африканскую маску, которая стоит миллионы: что сказали в суде

22:40, 20 декабря 2023
В 2021 году пара продала маску за 150 евро, а затем ее продали неизвестному покупателю за 4,2 миллиона евро.
Французская пара продала за €150 африканскую маску, которая стоит миллионы: что сказали в суде
Источник фото: Pascal Guyot/AFP/Getty Images
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Супруги из Франции продали за €150 африканскую маску торговцу подержанными товарами, а затем ее купили на аукционе за €4,2 миллиона.

Как сообщает «The Guardian», артефакт пара продала в сентябре 2021 года.

Деревянная маска, которую супруги хранили в своем доме, принадлежала предку, который являлся губернатором колониальной эпохи в Африке. Пара считала, что этот объект не имеет большой ценности.

В марте 2022 года эту африканскую маску продали неустановленному покупателю на аукционе в Монпелье за 4,2 миллиона евро. Аукционисты описали ее как «чрезвычайно редкую маску XIX века», «собственность тайного общества народа Фанг в Габоне» и отметили, что у мире существует не больше 10 таких предметов сейчас.

Дилер предложил выплатить супругам первоначальную ставку аукциона – 300 тысяч евро, однако дети отговорили пару. Они подали заявление об отмене начальной продажи, утверждая, что произошла «ошибка аутентификации».

Пара также утверждала, что покупатель маски знал ее реальную стоимость.

Однако суд отклонил просьбу, заявив, что пара даже не попыталась оценить маску перед продажей. Он также постановил, что торговец древностями, который сам не являлся экспертом по африканскому искусству, не обманывал их.

Адвокат супругов заявил, что его клиенты рассматривают возможность обжалования.

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