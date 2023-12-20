В Днепре Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина города

Декоммунизация города продолжается.

Днепровский городской совет в среду, 20 декабря, лишил звания «Почетный гражданин Днепра» генсека ЦК КПСС (1966-1982) Леонида Брежнева. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

«Леонид Брежнев лишен звания «Почетного гражданина Днепра». Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», - отметил Филатов.

Также в Днепре Екатеринославский бульвар был переименован в Кельнский. По словам Филатова, таким образом, решили отдать честь немецкому городу-побратиму Кельну, поддерживающему Днепр с первых дней полномасштабного вторжения.

В то же время, принято решение об обустройстве сквера имени Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Он будет располагаться в зеленой зоне по проспекту Дмитрия Яворницкого у дома №20.

Как известно, в мае Киевсовет лишил Леонида Брежнева и пяти человек звания «Почетный гражданин города Киева».

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