У Дніпрі Леоніда Брежнєва позбавили звання почесного громадянина міста

Декомунізація міста триває.

Дніпровська міська рада у середу, 20 грудня, позбавила звання «Почесний громадянин Дніпра» генсека ЦК КПРС (1966—1982) Леоніда Брежнєва. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

«Леоніда Брежнєва позбавлено звання «Почесного громадянина Дніпра». Бо декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що не казав», - зазначив Філатов.

Також у Дніпрі Катеринославський бульвар перейменували в Кельнський. За словами Філатова, таким чином, вирішили віддати шану німецькому місту-побратиму Кельну, яке підтримує Дніпро з перших днів повномасштабного вторгнення.

Водночас ухвалено рішення про облаштування скверу імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Він розташовуватиметься в зеленій зоні по проспекту Дмитра Яворницького біля будинку №20.

Як відомо, у травні Київрада позбавила Леоніда Брежнєва та ще п’ятьох осіб звання «Почесний громадянин міста Києва».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.