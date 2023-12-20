Не хакерська атака: стало відомо, чому виникли проблеми із сайтом Судової влади та Електронним судом

Як відомо, 20 грудня деякий час не працює сайт Судової влади, сервіс відеоконферензв’язку та Електронний суд. Також зафіксовано техічні проблеми з доступом до сайту Вищої ради правосуддя.
Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що це не є хакерською атакою і витоку даних не відбулося.
Причина – вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.
«Шановні користувачі!
Приносимо вибачення за тимчасові проблеми, які виникли в наслідок виходу з ладу обладнання на одному із майданчиків обробки даних. Відповідальні співробітники докладають максимум зусиль для найшвидшого вирішення даної проблеми», зазначили у ДП.
Там зауважили, що це не хакерська атака, витоку або втрати даних не відбулось, і попросили не розповсюджувати неперевірену інформацію.
«На превеликий жаль, точний час відновлення всіх сервісів повідомити не можемо, поступово сервіси будуть відновлюватись і запускатись. Ще раз приносимо наші вибачення за цей збій. Оперативно будемо інформувати про відновлені сервіси», зазначили у ДП.
Нагадаємо, 18 грудня стали відомі імена фіналістів конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації.
Автор: Наталя Мамченко
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