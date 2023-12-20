Не хакерська атака: стало відомо, чому виникли проблеми із сайтом Судової влади та Електронним судом

Причина – вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.

Як відомо, 20 грудня деякий час не працює сайт Судової влади, сервіс відеоконферензв’язку та Електронний суд. Також зафіксовано техічні проблеми з доступом до сайту Вищої ради правосуддя.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що це не є хакерською атакою і витоку даних не відбулося.

Причина – вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.

«Шановні користувачі!

Приносимо вибачення за тимчасові проблеми, які виникли в наслідок виходу з ладу обладнання на одному із майданчиків обробки даних. Відповідальні співробітники докладають максимум зусиль для найшвидшого вирішення даної проблеми», зазначили у ДП.

Там зауважили, що це не хакерська атака, витоку або втрати даних не відбулось, і попросили не розповсюджувати неперевірену інформацію.

«На превеликий жаль, точний час відновлення всіх сервісів повідомити не можемо, поступово сервіси будуть відновлюватись і запускатись. Ще раз приносимо наші вибачення за цей збій. Оперативно будемо інформувати про відновлені сервіси», зазначили у ДП.

Нагадаємо, 18 грудня стали відомі імена фіналістів конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації.

Автор: Наталя Мамченко

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