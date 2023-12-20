Рада підтримала внесення змін до Закону про адміністративну процедуру у першому читанні

Парламент підтримав у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

У середу, 20 грудня, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10161, який вносить зміни до закону «Про адміністративну процедуру». Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За документ проголосували 318 парламентарів.

У пояснювальній записці сказано, що метою проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» є приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Також зазначається, що схвалення та прийняття проєкту Закону дозволить виконати встановлене в Законі України «Про адміністративну процедуру» завдання щодо імплементації Закону України «Про адміністративну процедуру» та привести спеціальні закони, які регулюють адміністративні процедури, до єдиних базових принципів та, забезпечити якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності адміністративних органів, націлених на захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

Раніше ми писали, що набув сили закон про адміністративну процедуру. Він забороняє чиновникам вимагати від громадян, які звернулися за адмінпослугою, документи, які вже й так є у розпорядженні органів влади.

Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

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