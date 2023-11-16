Законодавчі акти приведуть у відповідність до Закону про адмінпроцедуру: Раді рекомендують прийняти за основу законопроект

До Комітету щодо законопроекту надійшли зауваження і пропозиції від низки державних органів та посадових осіб.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» (№ 10161), передає офіційний сайт парламенту.

Метою подання проекту є приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України № 2073-IX «Про адміністративну процедуру».

Під час роботи над проектом враховувалася думка міжнародних експертів.

До Комітету щодо законопроекту надійшли зауваження і пропозиції від низки державних органів та посадових осіб:

- Центральної виборчої комісії,

- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

- Національної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку,

- Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,

- Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей,

-Ради бізнес-омбудсмена.

Також, суттєві зауваження до законопроекту та пропозиції щодо змісту його доопрацювання надали фахівці низки науково-дослідних установ, асоціацій органів місцевого самоврядування, професійних спілок, громадських організацій, експертних інституцій, проектів міжнародної технічної допомоги.

Взявши до уваги доповідь 2023 року щодо України, підготовлену Європейською Комісією, зокрема перестороги щодо виведення з під дії Закону України «Про адміністративну процедуру» певних сфер суспільних відносин, Комітет рекомендує Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу.

Раніше ми писали про провадження закону про адмінпроцедуру: вийшов посібник для публічних службовців.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.