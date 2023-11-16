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Законодательные акты приведут в соответствие с Законом об админпроцедуре: Раде рекомендуют принять за основу законопроект

16:18, 16 ноября 2023
В Комитет по законопроекту поступили замечания и предложения ряда государственных органов и должностных лиц.
Законодательные акты приведут в соответствие с Законом об админпроцедуре: Раде рекомендуют принять за основу законопроект
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Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел на своем заседании проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» (№ 10161), передает официальный сайт парламента.

Целью представления проекта является приведение законодательных актов Украины в соответствие с Законом Украины №2073-IX «Об административной процедуре».

При работе над проектом учитывалось мнение международных экспертов.

В Комитет по законопроекту поступили замечания и предложения от ряда государственных органов и должностных лиц:

- Центральной избирательной комиссии,

- уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

- Национальной комиссии по вопросам ценных бумаг и фондового рынка,

- Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым,

- Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей,

- Совета бизнес-омбудсмена.

Также существенные замечания к законопроекту и предложения по содержанию его доработки предоставили специалисты ряда научно-исследовательских учреждений, ассоциаций органов местного самоуправления, профессиональных союзов, общественных организаций, экспертных институций, проектов международной технической помощи.

Принимая во внимание доклад 2023 года относительно Украины, подготовленный Европейской Комиссией, в частности предостережения о выводе из-под действия Закона Украины «Об административной процедуре» определенных сфер общественных отношений, Комитет рекомендует Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.

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