Очередной факт вандализма в поездах Укрзализныци: задержаны – снова несовершеннолетние

Укрзализныця в третий раз задержала подростков, которые повредили двери вагона.

Железнодорожники совместно с работниками военизированной охраны Укрзализныци разоблачили еще один случай вандализма, совершенный несовершеннолетними. На этот раз подростки в возрасте от 2007 до 2010 года рождения повредили пригородный поезд, курсирующий по маршруту Золочев - Харьков-Пассажирский, - сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Во время движения поезда подростки ударили по стеклу автоматических дверей вагона. После задержания их передали правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Это уже третий подобный случай за последние три недели. В предыдущих подобных инцидентах, совершенных несовершеннолетними, 10 ноября и 28 октября, были зафиксированы акты вандализма, которые привели к повреждениям пригородных поездов.

Укрзализныця призывает родителей провести воспитательную работу со своими детьми, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Эта ситуация ставит под вопрос не только возмещение убытков от родителей или опекунов, но и может иметь правовые последствия в соответствии с Уголовным кодексом Украины, предусматривающим наказание виновных лиц, включая лишение свободы.

Все три случая вандализма, совершенные несовершеннолетними, находятся на рассмотрении следователей полиции. Вскоре дела будут переданы в суд. Убытки, причиненные Укрзализныце в результате этих событий, оцениваются в сотни тысяч гривен.

Ранее Укрзализныця задержала подростков, которые повредили поезд Конотоп - Хутор-Михайловский.

Кроме того, в Киевской области разыскали подростков, которые повредили вагон электропоезда.

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