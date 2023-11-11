Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

Верховна Рада внесла зміни щодо отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

Верховна Рада ухвалила зміни щодо надання військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування також і у Державній науковій установі Державного управління справами.

Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Ознаки та види компетенційного спору між субʼєктами владних повноважень: висновок Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо поняття компетенційного спору та неможливості приховання за «назвою» такого спору іншого «штучного» спору.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

  1. В Україні

Укрзалізниця затримала підлітків, які пошкодили потяг Конотоп — Хутір-Михайлівський

15:50, 11 листопада 2023
За попередніми підрахунками УЗ залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн.
Укрзалізниця затримала підлітків, які пошкодили потяг Конотоп — Хутір-Михайлівський
Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Локомотивна бригада у п’ятницю, 10 листопада, затримала підлітків, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Під час рейсу, близько 22-ї години, підлітки вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. Під час зупинки на станції Брюловецький локомотивна бригада поїзда затримала підлітків та передала їх правоохоронцям», - сказано у повідомленні.

За попередніми підрахунками УЗ залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн.

Укрзалізниця висловила занепокоєння такою поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок.

Як ми писали, на Київщині розшукали підлітків, які пошкодили вагон електропотяга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду