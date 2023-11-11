Укрзалізниця затримала підлітків, які пошкодили потяг Конотоп — Хутір-Михайлівський

За попередніми підрахунками УЗ залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Локомотивна бригада у п’ятницю, 10 листопада, затримала підлітків, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Під час рейсу, близько 22-ї години, підлітки вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. Під час зупинки на станції Брюловецький локомотивна бригада поїзда затримала підлітків та передала їх правоохоронцям», - сказано у повідомленні.

За попередніми підрахунками УЗ залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн.

Укрзалізниця висловила занепокоєння такою поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок.

Як ми писали, на Київщині розшукали підлітків, які пошкодили вагон електропотяга.

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