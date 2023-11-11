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  1. В Украине

Укрзализныця задержала подростков, повредивших поезд Конотоп — Хутор-Михайловский

15:50, 11 ноября 2023
По предварительным подсчетам УЗ железной дороги нанесен ущерб на более чем 100 тысяч грн.
Укрзализныця задержала подростков, повредивших поезд Конотоп — Хутор-Михайловский
Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
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Локомотивная бригада в пятницу, 10 ноября, задержала подростков, повредивших один из вагонов поезда Конотоп - Хутор-Михайловский.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

«Во время рейса, около 22 часов, подростки выбили два окна и выломали около 10 сидений. Во время остановки на станции Брюловецкий локомотивная бригада поезда задержала подростков и передала их правоохранителям», - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам УЗ железной дороги нанесен ущерб на более чем 100 тысяч грн.

Укрзализныця выразила обеспокоенность таким поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время такой случай.

Как мы писали, на Киевщине разыскали подростков, которые повредили вагон электропоезда.

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