В 2024 году могут существенно возрасти тарифы на передачу электроэнергии: что известно

Проект решения НКРЭКУ об установлении на 2024 год тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии предусматривает повышение до 592,89 грн/МВт-ч.

Фото: Экономическая правда

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект решения о повышении на 2024 год тарифа НЭК «Укрэнерго» на 22,1%, а для «зеленой» металлургии – на 97%. Как сообщает НКРЭКУ, соответствующее решение принято на заседании.

Так, проект решения об установлении на 2024 год тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии предусматривает повышение до 592,89 грн/МВт-час (здесь и дальше без НДС).

Кроме того, тариф на передачу для предприятий «зеленой» металлургии был одобрен на уровне 412,68 грн/МВт-час.

Таким образом, в случае принятия окончательного решения тариф на передачу вырастет на 22,1%, а для «зеленой» металлургии – на 97%.

В то же время регулятор отметил, что после поступления в него уже утвержденного Министерством энергетики Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2024 год должна состояться корректировка тарифа в соответствии с ним.

Согласно расчетам, после повышения тарифов доход «Укрэнерго» должен составить 58,7 млрд. грн. В своих расчетах комиссия ориентировалась на прогнозируемый курс 40,7 грн/доллар в соответствии с законом о госбюджете-2024, а также 42,97 грн/евро.

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